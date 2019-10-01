Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:28 | 1.10.2019

Все школы и садики Свердловской области подключили к теплу

В Свердловской области подключили отопление во всех объектах социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Сейчас в области отапливаются 1071 школа, 1650 детских садов, 1096 больниц и поликлиник, 1127 учреждений культуры, 162 интерната и 754 других организаций. Жилищный фонд подключили уже на 99,86%. На данный момент в Свердловской области отапливается 89 миллионов квадратных метров жилья.

Глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отмечает, что, если после первого октября тепла не появилось в отдельных квартирах или жилых помещениях жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию и проверить, нет ли завоздушивания внутридомовых сетей. Если причина отсутствия отопления в другом, то нужно звонить на «горячую линию» муниципалитета либо на «горячие линии» Госжилстройнадзора и минЖКХ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:11 | 1.10.2019
Команда из Свердловской области отличилась на всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»

19:04 | 1.10.2019
В Екатеринбурге откажутся от небоскрёбов и займутся памятниками архитектуры

18:40 | 1.10.2019
В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания

18:31 | 1.10.2019
Максим Решетников предложил распустить чиновников, которые формально отвечают жителям в соцсетях

18:14 | 1.10.2019
Ледовый городок в Екатеринбурге украсят пингвины и искусственная ель

17:48 | 1.10.2019
В центре Екатеринбурга подсветят 300-метровой участок улицы за 2,6 миллиона рублей

17:28 | 1.10.2019
Все школы и садики Свердловской области подключили к теплу

17:13 | 1.10.2019
В Перми проведены замеры воздуха с помощью мобильной экологической лаборатории

17:07 | 1.10.2019
В Перми состоится открытое первенство края по рогейну памяти Германа Шестакова

17:05 | 1.10.2019
Три екатеринбургские остановки «украсили» уютом

16:58 | 1.10.2019
Парламент Кургана утвердил количество постоянных депутатских комиссии

16:48 | 1.10.2019
Дмитрий Медведев дал старт строительству нового завода в Прикамье

16:43 | 1.10.2019
Дом-памятник в Екатеринбурге, пострадавший от пожара, отремонтируют за 4 миллиона рублей

16:42 | 1.10.2019
Определен победитель конкурса на строительство авиационного техникума имени Швецова в Перми

16:35 | 1.10.2019
В краевой парламент внесли проект бюджета Прикамья

16:29 | 1.10.2019
В Академическом открылась подстанция скорой помощи

16:19 | 1.10.2019
В Курганской области власти продают 49 % акций крупнейшей аптечной сети в регионе

16:14 | 1.10.2019
В этом году в центре Перми высадят молодые яблони

16:06 | 1.10.2019
Спектакли окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно увидеть онлайн и по телевизору

16:01 | 1.10.2019
Жителя Екатеринбурга, устроившего ДТП на Малышева, оставят в СИЗО до февраля следующего года

15:29 | 1.10.2019
В Реже после вмешательства прокуратуры и депутата Госдумы рабочим выплатили зарплату за полгода

15:03 | 1.10.2019
В Перми комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную

14:48 | 1.10.2019
В Екатеринбурге суд решает продливать ли арест виновнику страшного ДТП на Малышева

14:35 | 1.10.2019
Максим Решетников поручил освободить с 2020 года от платы за вывоз мусора малоимущие многодетные семьи

14:29 | 1.10.2019
В Прикамье в 2020 году расходы на строительство объектов соцсферы увеличатся на 27%

14:29 | 1.10.2019
Краевые власти проинспектировали ремонт проблемных домов в Добрянке

14:24 | 1.10.2019
В Волчанске жители домов останутся без электричества

13:50 | 1.10.2019
Минприроды объявило о закрытии пожароопасного периода в Свердловской области

13:25 | 1.10.2019
«Военный оркестр» выступит на вокзале в Екатеринбурге

12:58 | 1.10.2019
В Екатеринбурге на ВИЗе снесут заброшенную школу

12:33 | 1.10.2019
Сегодня ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Локомотивом»

12:31 | 1.10.2019
Маткапитал в Пермском крае увеличат до 466 тысяч рублей

12:13 | 1.10.2019
В октябре в Прикамье пройдет более 300 мероприятий для пожилых людей

12:03 | 1.10.2019
В Курганской области столкнулись LADA, Suzuki и большегруз МАЗ: двое погибших и четверо раненых

11:54 | 1.10.2019
Свердловчанина могут посадить на 10 лет за неудачную шутку

11:30 | 1.10.2019
В Зауралье за гибель матери с тремя детьми на пожаре ответит глава семьи





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 