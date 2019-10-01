Все школы и садики Свердловской области подключили к теплу

17:28 | 1.10.2019

В Свердловской области подключили отопление во всех объектах социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Сейчас в области отапливаются 1071 школа, 1650 детских садов, 1096 больниц и поликлиник, 1127 учреждений культуры, 162 интерната и 754 других организаций. Жилищный фонд подключили уже на 99,86%. На данный момент в Свердловской области отапливается 89 миллионов квадратных метров жилья.



Глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отмечает, что, если после первого октября тепла не появилось в отдельных квартирах или жилых помещениях жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию и проверить, нет ли завоздушивания внутридомовых сетей. Если причина отсутствия отопления в другом, то нужно звонить на «горячую линию» муниципалитета либо на «горячие линии» Госжилстройнадзора и минЖКХ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»