В Волчанске жители домов останутся без электричества

14:24 | 1.10.2019

Жителей Волчанска ждут массовые отключения электричества. Коммунального блага не будет в домах, торговых точках и соцучреждениях в ближайшую пятницу, 4 октября.



ул. Парковая, № 1, 2, 10; ул. Восточная, № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 32; ул. Физкультурная, № 3, 5, 6, 7, 8; пер. Малый, № 1, 2, 3, 4; ул. Октябрьская, № 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60; ул. Рабочая, № 23, 25, 27, 29; ул. Советская, № 15, 17, 19, 21; ул. Короленко, № 4, 6, 8; ул. Чехова, № 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20; ул. Малая Окружная, № 45а, 53а, 55а, 52-82, 45-73; ул. Большая Окружная, № 72-108, 63-85; ул. Кольцевая № 14 (магазин №19), 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Некрасова, № 9, 11, 13, 15, 17, 19; пер. Некрасова , № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.





Кроме того, отключение электроэнергии с 13:00 до 17:00 будет производиться на следующих объектах:



Административный корпус стадиона ул. Малая Окружная, № 118, 120, 124, 126, 128, 130, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, гаражи; ул. Большая Окружная, № 89-99, 105-115, 119, 121, 110-116, 120-126, 132-144, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; пер. Свердлова, № 2, 4, 6, 8; пер. Азина №2 ул. Московская, № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46; ул. Профсоюзная, № 1-44, 46; ул. Уральского Комсомола №18, МОТИВ; ул. Карпинского, № 19а (дом ветеранов, УСЭН) 21 (Северный ветер), 23 (магазин «Магнит»), 25 (Аптека); ул. Центральная, № 4, 6, 8, 12; ул. Физкультурная, № 11, 12, 13, 14, 15 (ПНД), 16 (Тубик, кухня, рентген кабинет), 18; ул. Октябрьская, № 64, 70, 72; Пожарная часть; Екатеринбург 2000 (МОТИВ), Ростелеком, МТС; ул. Карпинского, № 19а (дом ветеранов, УСЭН), 21 (Северный ветер); ул. Матросова, № 1, 3, 4; ул. Парковая, № 6а, 7а.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»