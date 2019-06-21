«Военный оркестр» выступит на вокзале в Екатеринбурге

13:25 | 1.10.2019

Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале жителей и гостей города встретит «Военный оркестр». Концерт станет подарком от Свердловской магистрали пассажирам в честь шестнадцатилетия со дня образования ОАО «РЖД».



Известные марши, популярные отечественные и зарубежные мелодии будет исполнять оркестр на протяжении часа – с 17:00 до 18:00.



Подобные концерты пройдут так же и на вокзалах Пермь-2, Нижний Тагил, Сургут, Тюмень.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»