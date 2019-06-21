2,5 миллиарда выделят Екатеринбургу на Универсиаду-2023

11:28 | 1.10.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбург должен получить 2,5 миллиарда рублей на орграсходы при подготовке к Универсиаде-2023. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.



«Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году - 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м - уже 625 (млн рублей - ИФ) с лишним, в 2022-м - 1,7 млрд»,- написал Альшевских в Facebook.



К Универсиаде планируют построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, Деревню Универсиады, футбольную академию и другие объекты.



Создан оргкомитет по подготовке к Универсиаде. Возглавляет его зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. В оргкомитет вошли представители бизнеса: глава РМК Игорь Алтушкин, директор по общим вопросам ООО «УГМК-холдинг» Владимир Белоглазов, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, учредитель «Сима-ленда» Андрей Симановский, председатель совета БФ «Ренова» Ринат Халиков, председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров. Создано также АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»