Три автобуса в Ревде изменят маршруты

10:50 | 1.10.2019

Фото: Алла Карпович, Ревда-инфо.ру

В Ревде из-за ремонта на пересечении улиц Карла Либкнехта – Чернышевского у трёх автобусов изменится маршрут. Ограничения будут действовать 5, 6, 12 и 13 октября с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00.



Автобус №3 поедет на ул. Российская - ул. Максима Горького - ул. Карла Либкнехта - ул. Ленина - ул. Металлистов - ул. Ревдинского Рабочего - ул. Мамина - Сибиряка -ул. Чернышевского и далее по маршруту.



№8 можно будет увидеть на ул. Российская - ул. Максима Горького - ул. Карла Либкнехта - ул. Ленина - ул. Металлистов и далее по маршруту.





Автобус №101/66 будет ходить по ул. Российская - ул. Максима Горького - ул. Карла Либкнехта - ул. Ленина - ул. Металлистов - ул. Ревдинского Рабочего - ул. Мамина -Сибиряка - ул. Чернышевского и далее по маршруту.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»