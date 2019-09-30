Все силовики Свердловской области собрались в одном месте

У здания Свердловского областного суда сегодня, 30 сентября, проходят массовые учения всех силовых структур. Здесь присутствуют представители МВД, ФСБ, Росгвардии, ФССП, МЧС и медицинских служб.С самого утра на Московскую, 120 съехались силовики Урала. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых успокоил горожан, рассказав, что сегодня на учениях отрабатывается взаимодействие всех силовых структур в рамках различных ситуаций, в том числе – чрезвычайных.Сейчас, вечером, учения подходят к концу. Корреспондент "Вечерних ведомостей" отметил, что служащие уже стали разъезжаться.