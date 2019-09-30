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19:01 | 30.09.2019
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ищут родственников бабушки
По словам екатеринбурженки Вероники бабушка очень плохо говорит, сильно путаются слова. У нее есть сын, который вроде бы живёт в пятиэтажке на втором этаж. Возможно, рядом с домой есть такие магазины как «Кировский» или «Пятерочка». «Вроде улицу Бардина помнит. Может, на ней живёт, но это не факт. Говорит, что родилась не в Екатеринбурге, но живёт здесь давно. Но это все не точно», – рассказала Вероника.
В полиции Екатеринбурга данную информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства рассказали, что бабушку привели в отдел полиции № 4. Сейчас сотрудники устанавливают личность женщины. «Если вы узнали ее, сообщайте в дежурную часть по телефону 356-42-04», – попросили в ведомстве.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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