19:01 | 30.09.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге ищут родственников бабушки по имени Надежда, которую встретили на улице Академика Постовского, 12. Пенсионерка попросила помощи у прохожих, они отвели ее в отдел полиции на улице Бардина, 41, сообщает портал E1.RU.



По словам екатеринбурженки Вероники бабушка очень плохо говорит, сильно путаются слова. У нее есть сын, который вроде бы живёт в пятиэтажке на втором этаж. Возможно, рядом с домой есть такие магазины как «Кировский» или «Пятерочка». «Вроде улицу Бардина помнит. Может, на ней живёт, но это не факт. Говорит, что родилась не в Екатеринбурге, но живёт здесь давно. Но это все не точно», – рассказала Вероника.



В полиции Екатеринбурга данную информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства рассказали, что бабушку привели в отдел полиции № 4. Сейчас сотрудники устанавливают личность женщины. «Если вы узнали ее, сообщайте в дежурную часть по телефону 356-42-04», – попросили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»