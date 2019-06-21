В Екатеринбурге на год закроют движение транспорта по одной из улиц в Пионерском

14:33 | 30.09.2019

Фото из открытых источников

В Екатеринбурге почти на год закроют движение транспорта по улице Садовой в Пионерском микрорайоне. Речь идет об участке улицы от дома № 31 на улице Сулимова до дома № 22 на улице Июльской. Движение будет закрыто с 1 октября 2019 года по 31 июля 2020 года.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, закрытие движения связано с проведением работ по строительству жилого дома на улице Садовой акционерным обществом «Корпорация «Атомстройкомплекс».



Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

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