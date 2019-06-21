В Екатеринбурге подключено к теплу 90% потребителей

14:10 | 30.09.2019

Фото: ngzt.ru

В Екатеринбурге к вечеру 29 сентября без отопления оставалось неподключенным лишь 10% жилого фонда и 3,6% соцкультбыта, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Подавляющее большинство неподключенных домов – ТСЖ, подавшие заявки на подключение с 1 октября.



Согласно оперативной информации органов местного самоуправления, на вечер 29 сентября стопроцентное теплоснабжение жилищного фонда обеспечено в 88 муниципальных образованиях. В муниципалитетах Восточного, Южного и Горнозаводского управленческих округов потребители подключены в полном объеме.



С 1 октября в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области начинает работать «горячая линия» по качеству теплоснабжения потребителей. Обратиться на нее жители области смогут в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону:(343) 358-18-10.

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