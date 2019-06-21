В уральском посёлке пропал ребёнок

13:36 | 30.09.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в посёлке Новоасбест пропал 15-летний Михаил Лобанов. С 29 сентября его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, русые короткие волосы, глаза зеленые. В день исчезновения был одет в чёрные высокие резиновые сапоги, тёмно-синие брюки, тёмно-синяя флисовая кофта, тёмная куртка, чёрная шапка. С собой: чёрный рюкзак с красным узором.



Поисковой отряд «Прорыв» обьявил сбор волонтёров на поиск. Точка сбора: посёлок Новоасбест, ул. Октябрьская, д. 7. Форма одежды: лес. С собой необходимо иметь фонари, горячий чай, перекус и тёплую одежду. Старшая на месте – Софья, +79126806007.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»