В Екатеринбурге показали «Сны Спящей красавицы»

В минувшую субботу, 28 сентября, в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» показали уникальную постановку – балет «Сны Спящей красавицы».Балерина Диана Вишнева танцевала в костюме, на котором были закреплены 17 сенсоров, реагирующих на движение. Изображение передавалось на огромный 3D дисплей в виде аватаров.Музыку к шоу написали известные голландские электронщики Nosia, а над постановкой танца работал знаменитый словенский хореограф Эдвард Клюг.Постановка состоит из двух актов. Принцесса впадает в глубокий сон, и ее душа начинает парить. Во снах появляются демоны (Демон страха и ужаса, Демон властности и агрессии, Демон жадности и зависти), с которыми она старается разобраться. Справиться со злом принцессе помогает внезапно появившийся принц.