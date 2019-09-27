«Урал» проиграл ЦСКА со счётом 0:3

15:29 | 29.09.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» проиграл Московской команде ЦСКА со счётом 0:3.



На 17-ой минуте встречи мяч в уральские ворота забил Хердюр Магнуссон. На 57-ой минуте московскую команду вывел вперёд Арнор Сигурдссон. Ещё через восемь минут Яка Бийол забил гол хозяевам поля, что стало последним изменением счёта.



Теперь ЦСКА занимает лидирующую позицию в турнирной таблице и имеет в запасе 25 очков. «Урал» с 14-ю очками расположился на шестой строчке.



Напомним, следующую встречу екатеринбургский футбольный клуб проведёт в воскресенье шестого октября, в Екатеринбурге с «Зенитом» в 13:30.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»