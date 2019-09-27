Новости дня
20:35 | 28.09.2019
Фото: ХК «Витязь»
Уральский «Автомобилист» в Хельсинках проиграл «Йокериту» со счётом 4:2
В составе «Автомобилиста» забитыми голами отметились Белоусов и Мамкин. Среди хозяев шайбы забили Лёв, Эронен, Йоэнсуу и Иконен.
Напомним, следующий матч уральцы проведут в Екатеринбурге первого октября с «Локомотивом».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
28.09.2019
20:35 | 28.09.2019
Уральский «Автомобилист» в Хельсинках проиграл «Йокериту» со счётом 4:2
17:37 | 28.09.2019
На Урале разыскивают убийцу двух человек. Объявлен план «Перехват»
16:32 | 28.09.2019
Фотографу Дмитрию Лошагину могут сменить форму отбывания наказания
15:17 | 28.09.2019
В Первоуральске загорелся завод
14:54 | 28.09.2019
Ушёл «последний из могикан»: умер Марк Захаров
13:41 | 28.09.2019
В Екатеринбурге на три месяца закроют улицы Азотную и Тружеников
12:17 | 28.09.2019
Житель Екатеринбурга проиграл суд «Яндексу»
11:36 | 28.09.2019
Благотворительный фонд «Дети России» отметил свой 20-летний юбилей
10:04 | 28.09.2019
В Нижнем Тагиле сгорел Hummer H3
09:19 | 28.09.2019
Ночью в Екатеринбурге произошла серьезная авария
09:09 | 28.09.2019
На ЕКАД столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших ребёнок
20:39 | 27.09.2019
Актерам екатеринбургского инклюзивного театра пришлось проводить репетицию прямо в аэропорту
20:06 | 27.09.2019
В Свердловской области в автокатастрофе погиб человек
19:46 | 27.09.2019
Уральский фотограф возмущен незаконным использованием его снимка на стеле «Город святой Екатерины»
19:22 | 27.09.2019
В Свердловскую область пытаются вернуть трех детей, которых родители увезли в Ирак
18:46 | 27.09.2019
В столице Урала на три месяца закрывают на ремонт две улицы
18:27 | 27.09.2019
В Перми начал работу Многофункциональный миграционный центр
18:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге задержали мигранта, нападавшего на женщин
17:36 | 27.09.2019
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Домодедово
17:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге при столкновении троллейбуса и трех легковушек пострадала шестилетняя девочка
16:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ затопило дороги
16:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ капитально отремонтируют поликлинику, в которой год назад обрушился потолок
16:04 | 27.09.2019
Снег, мокрый снег: погода в Свердловской области на выходные
15:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил свою жену через четыре дня после свадьбы
15:15 | 27.09.2019
Мэрия Кургана: 70 % многоквартирных домов заполнены теплоносителем
15:05 | 27.09.2019
В Кольцово задержали дебошира, показавшегося в пассажиров рейса Екатеринбург – Нячанг
14:31 | 27.09.2019
Для опроса по месту строительства многострадального храма в Екатеринбурге выпустят 100 тысяч бюллетеней
14:17 | 27.09.2019
Команду Шумкова покинул первый вице-губернатор Андрей Саносян
14:08 | 27.09.2019
На улицы Екатеринбурга выпустят 43 собаки, находившихся в пунктах кратковременного содержания
14:02 | 27.09.2019
Курганская областная дума согласилась с новой структурой правительства, которую предложил Шумков