Уральский «Автомобилист» в Хельсинках проиграл «Йокериту» со счётом 4:2

20:35 | 28.09.2019

Фото: ХК «Витязь»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Хельсинках проиграл местному «Йокерит» со счётом 4:2. Это поражение стало для уральцев четвёртым подряд после восьми побед.



В составе «Автомобилиста» забитыми голами отметились Белоусов и Мамкин. Среди хозяев шайбы забили Лёв, Эронен, Йоэнсуу и Иконен.



Напомним, следующий матч уральцы проведут в Екатеринбурге первого октября с «Локомотивом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»