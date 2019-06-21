Фотографу Дмитрию Лошагину могут сменить форму отбывания наказания

16:32 | 28.09.2019

Уральский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство своей жены-модели в исправительной колонии №54 (г. Новая Ляля), в ближайшее время может сменить режим наказания.



По информации veved.ru из собственных информированных источников, осужденный ходатайствовал о его переводе в исправительный центр при колонии-поселении №66, расположенный в Старых Решётах. В случае удовлетворения его заявления администрацией колонии, в последующем у него будет больше шансов выйти из исправительного учреждения раньше срока по УДО. Однако пока в УФИЦ недостаточно мест для приема новых осужденных.



Отметим, что исправцентр при КП-66 был открыт в феврале этого года (создан в ходе реализации программ в части расширения сферы применения наказаний, альтернативных лишению свободы).

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