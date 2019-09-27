В Екатеринбурге на три месяца закроют улицы Азотную и Тружеников

13:41 | 28.09.2019

В екатеринбургском микрорайоне Химмаш перекроют улицы Азотная и Тружеников. Причина – строительство сетей водоснабжения для торгового центра по улице Димитрова.



Закрытие каждой улицы пройдёт в три этапа. Улицу Тружеников между домами № 97 и № 99 (1 этап), между домами № 105 и № 107 (2 этап), между домами № 113 и № 115 (3 этап).



Улицу Азотную перекроют между домами № 36 и№ 38 (1 этап), между домами № 40 и № 46 (2 этап), и между домами № 46 и № 48 (3 этап).



Работы начнутся 30 сентября и закончатся 30 декабря.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»