В Нижнем Тагиле сгорел Hummer H3

10:04 | 28.09.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле на улице Луговой загорелся автомобиль Hummer H3. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 05:47. На место происшествия на двух пожарных машинах прибыли шесть человек личного спасибо.



Потушить пожар удалось в течение пяти минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»