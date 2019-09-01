В Свердловскую область пытаются вернуть трех детей, которых родители увезли в Ирак

19:22 | 27.09.2019

Фото: Pixabay

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков пытается вернуть на родину троих детей, сообщает E1.RU. Родители девочки и двух ее братьев отправились воевать в Ирак – мать погибла, а местонахождение отца неизвестно. Дети сейчас находятся в приюте Багдада.



Детский омбудсмен рассказал, что пока не может дать комментарий именно по этой семье. По словам Игоря Морокова, дети из Свердловской области обычно попадают в Ирак, так как их родители отправляются воевать с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. В такой ситуации родители, как правило, погибают или попадают в тюрьму, где дети обычно находятся вместе с ними или попадают в приюты.



На данный момент документы, которые необходимы для возвращения детей на Урал, направлены в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте в Москву. В СВердловской области детей ждет тетя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»