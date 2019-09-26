В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил свою жену через четыре дня после свадьбы

15:36 | 27.09.2019

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В Екатеринбурге вынесли приговор Александру Моричеву, который задушил свою жену в декабре прошлого года. Данное происшествие произошло на пятый день после их свадьбы.



В тот день Моричев был пьян, он поссорился с женой, повалил ее на диван и задушил шнуром от настольной лампы. После этого мужчина попытался сбежать, но его задержали. Рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



В прокуратуре сообщили, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Моричеву наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»