В Екатеринбургской администрации обсудили вопросы пожарной безопасности и теплоснабжения

19:11 | 25.09.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

В уральской столице замглавы Екатеринбурга сегодня, 25 сентября, провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Во время заседания были подведены итоги рейдов и профилактических мероприятий, проведенных в рамках весенне-летнего противопожарного режима. Также власти обсудили подготовку к новому отопительному сезону.



«В межотопительный период было проведено три серии гидравлических испытаний. Специалисты заменили 63,5 километра тепловых сетей, 28 – водопровода, 8,5 – канализации, 73,3 электрических сетей, километр газопровода. Существенных проблем, связанных с началом отопительного периода не зафиксировано», - доложил начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга Александр Брагин.



Добавим, по словам Брагина, штаб по подготовке к новому отопительному сезону контролирует ход работ ежедневно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»