Глава Екатеринбурга отмечает своё 46-летие

18:07 | 24.09.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 24 сентября, отмечает свой 46 день рождения. Сегодня Главу города с праздником поздравили представитель президента РФ в УрФО, губернатор Свердловской области и многие другие.



Как рассказали в Администрации города, лично Высокинского поздравляли коллеги: первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и профильные заместители Александра Геннадьевича: Илья Захаров, Екатерина Кузёмка, Владимир Гейко, Алексей Бирюлин, Марина Андрусь, Игорь Сутягин, Владимир Боликов, Алексей Бубнов, Дмитрий Баранов.



«Являясь Главой города, Вы проявляете себя как чёткий и последовательный руководитель. Уверен, что благодаря Вашему трудолюбию, целеустремленности и неравнодушию к людям, в городе улучшится инфраструктура, повысится уровень жизни», - отметил полпред Николай Цуканов в своем поздравлении.



Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский родился 24 сентября 1973 года. В администрации города начал работать в 2000 году на должности начальника отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Комитета по экономике. Мэром Высокинский стал 25 сентября 2018 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»