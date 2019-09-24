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17:55 | 24.09.2019

Фото: ural.kp.ru

В Полевском на учёт поставили около 300 бесхозных газопроводов

В Полевском по распоряжению прокуратуры на учёт поставили 297 бесхозных газовых сетей. По Гражданскому кодексу РФ все вещи, никому не принадлежащие, принимаются на учет органом, который осуществляет госрегистрацию права на недвижимое имущество.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области объяснили, что такое решение принято с целью обеспечения сохранности и надлежащей эксплуатации недвижимого имущества. Однако стоит отметить, что в Полевском данная обязанность длительное время не исполнялась.

Ведомство направило требование в суд, где обязали поставить все газопроводы на учет. Данное решение пытались оспорить, но успехом это не увенчалось.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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