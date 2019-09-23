Свердловская область попала в список регионов, где чаще всего пропадают дети

09:22 | 24.09.2019

Следственный комитет назвал регионы России, в которых чаще всего пропадают дети. В список попала Свердловская области. Такие данные озвучили на оперативном совещании под руководством главы СК Александра Бастрыкина.



Больше всего разыскиваемых несовершеннолетних в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.



Частые причины исчезновения – отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликты в семье, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и другие.



По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в 2018 году без вести пропали 13 683 ребенка, в первом полугодии 2019-го – уже 8 383. Сейчас идут поиски 98 детей – все остальные были найдены.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»