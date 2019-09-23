В Екатеринбурге появилась рабочая группа по экологическим вопросам

20:00 | 23.09.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В екатеринбургской гордуме создали ещё одну рабочую группу. Она будет заниматься вопросами экологии. Об этом сообщил депутат Константин Киселев.



Решение было принято на встрече сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» с председателем городскойх думы Игорем Володиным. По предварительным данным, в рабочую группу войдут депутаты, представители профессионального сообщества и общественники.



В планах у группы – изменение правил благоустройства с учетом современных экологических стандартов и включение в состав Общественной палаты специалистов данной сферы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»