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19:32 | 23.09.2019
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
В Березовском осудили крановщика, по вине которого погибли два человека
В феврале 2019 года подсудимый работал крановщиком на стройке без оформления трудовых отношений. Он управлял автокраном с монтажной люлькой. Отмечается, что в месте крепления люльки к стреле имелись дефекты, которые не позволяли безопасно поднимать в ней работников. Мужчина знал о поломке, однако все же начал поднимать двух сварщиков. Люлька отцепилась от крана и упала с высоты около девяти метров. Оба сварщика погибли.
Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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