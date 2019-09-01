В Березовском осудили крановщика, по вине которого погибли два человека

19:32 | 23.09.2019

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Березовском местного жителя признали виновным в причинении смерти двум рабочим по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



В феврале 2019 года подсудимый работал крановщиком на стройке без оформления трудовых отношений. Он управлял автокраном с монтажной люлькой. Отмечается, что в месте крепления люльки к стреле имелись дефекты, которые не позволяли безопасно поднимать в ней работников. Мужчина знал о поломке, однако все же начал поднимать двух сварщиков. Люлька отцепилась от крана и упала с высоты около девяти метров. Оба сварщика погибли.



Подсудимому назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»