На уральском заводе рабочий остался без ноги

17:57 | 23.09.2019

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

На свердловском заводе «Уралхиммаш» 49-летнему рабочему-термисту оторвало ногу. Произошло это 21 сентября в цехе аппаратов высокого давления.



На предприятии подтвердили факт ЧП. Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина оказался в зоне работы мостовых кранов при кантовке оборудования. Там его нога оказалась зажата между двумя листами металла, из-за чего работник получил тяжелую травму. Отмечается, что ПАО «Уралхиммаш» не только сделает все выплаты, гарантированные пострадавшему работнику, но и оплатит реабилитационное лечение и протезирование.



В пресс-службе также рассказали, что поле реабилитации мужчина продолжит работать на предприятии в другой должности.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»