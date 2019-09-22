Самая длинная в Свердловской области велодорожка появилась в Берёзовском

15:05 | 23.09.2019

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Берёзовском начал работать новый оздоровительно-досуговый комплекс. Теперь у жителей города появилась собственная велодорожка, самая длинная в Свердловской области – пятикилометровая.



Она огибает весь лесопарк и огорожена от пешеходов. Помимо этого в парке появилось несколько новых спортплощадок, детских игровых комплексов и уголков для тихого отдыха взрослых горожан.



Отметим, что на работы по благоустройству Берёзовского лесопарка было выделено около 50 млн рублей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В следующем году на территории лесопарка планируют посадить яблони, клены, рябину и еще много всяких деревьев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»