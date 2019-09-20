В Свердловской области водитель сбил несовершеннолетнюю девушку

13:46 | 22.09.2019

Фото: iz.ru

Госавтоинспекция Нижней Туры разыскивает водителя, сбившего 16-летнюю свердловчанку.



Отметим, что авария произошла на улице Береговой. Девушка двигалась по левому краю проезжей части навстречу движения автомобилей. Она получила телесные повреждения. На данный момент девушке оказывается медицинская помощь.



По факту ДТП полиция проводит проверку.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»