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11:47 | 22.09.2019
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Березовском пьяный водитель въехал в дерево
Авария произошла утром 21 сентября. Установлено также, что водитель не ставил машину на учет и не оформлял страховой полис. Он и его пассажир пристегнуться во время поездки забыли.
Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, а пассажир – перелом правой руки. Обоим сейчас оказывается медицинская помощь.
Стоит отметить, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлена степень виновности водителя.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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