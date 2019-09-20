В Березовском пьяный водитель въехал в дерево

11:47 | 22.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД в Березовском выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказали УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, травмы получил пьяный водитель, въехавший в дерево на «Тойоте», и его пассажир.



Авария произошла утром 21 сентября. Установлено также, что водитель не ставил машину на учет и не оформлял страховой полис. Он и его пассажир пристегнуться во время поездки забыли.



Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, а пассажир – перелом правой руки. Обоим сейчас оказывается медицинская помощь.



Стоит отметить, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлена степень виновности водителя.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»