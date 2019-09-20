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10:07 | 22.09.2019

Фото: kp.ru

На «Екатеринбург Арене» сборная России сыграет с Польшей

На «Екатеринбург Арене» сыграют молодежные сборные России и Польши в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2021 U-21. Матч состоится 11 октября.

Как сообщили в официальном аккаунте «Екатеринбург Арены» в Instagram, начало матча – в 19:00. Стоимость билетов – от 100 до 700 рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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