На «Екатеринбург Арене» сборная России сыграет с Польшей

10:07 | 22.09.2019

Фото: kp.ru

На «Екатеринбург Арене» сыграют молодежные сборные России и Польши в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2021 U-21. Матч состоится 11 октября.



Как сообщили в официальном аккаунте «Екатеринбург Арены» в Instagram, начало матча – в 19:00. Стоимость билетов – от 100 до 700 рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»