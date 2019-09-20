Все трое российских финалистов чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге стали победителями

09:08 | 22.09.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице вчера, 21 сентября, завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин. В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что все трое российских финалистов стали чемпионами мира.



В весовой категории до 69 кг золото досталось капитану российской сборной Андрею Замковому. Его противником в финальном поединке был британец Пэт Маккормак. Вторым победителем стал Глеб Бакши в весовой категории до 75 кг, он одолел филиппинца Эумира Марсиаля единогласным решением судей. Также золото взял Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг. Боксер победил эквадорца Хулио Сезара Кастильо Торреса.



Сейчас все трое спортсменов планируют готовиться к Олимпийским играм.



Стоит отметить, что в активе российской сборной есть также третье место. Бронзу взял Максим Бабанин в весовой категории 91+ кг.



Так, по итогам чемпионата Россия заняла второе место в медальном зачете. Первое место взяли спортсмены из Узбекистана.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»