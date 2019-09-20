Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в «Кроссе нации»

14:52 | 21.09.2019

Фото: Евгений Куйвашев / Instagram

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге состоялось традиционное спортивное мероприятие «Кросс нации». Забег возглавили министр спорта Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Очень радует, что все больше людей занимаются спортом, бросают вредные привычки, ведут здоровый образ жизни. Я сам несколько лет назад изменил режим питания, увеличил физические нагрузки, стал много бегать и ездить на велосипеде. Изменения в ощущениях, в количестве энергии, в самочувствии колоссальные. Это другой уровень жизни. Если вы еще не занимаетесь физкультурой и спортом, самое время начать делать это»,- рассказ Евгений Куйвашев в Instagram.



В спортивном мероприятии в Екатеринбурге приняли участие около 50 тысяч человек, в Свердловской области – не менее 500 тысяч.



Вместе главой региона и министром в забеге приняли участие спортсмены и гости, которые приехали в город на чемпионат мира по боксу. Среди них олимпийские чемпионы разных лет - Шамиль Сабиров, Евгений Тищенко, Олег Саитов и Егор Мехонцев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»