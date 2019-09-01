«Всемирный день без автомобиля»: екатеринбургским водителям разрешат бесплатно ездить на городских электричках

19:17 | 20.09.2019

Фото: iskra-kungur.ru

В воскресенье, 22 сентября, в рамках акции «Всемирный день без автомобиля» городские электрички будут бесплатно возить автомобилистов. Чтобы оформить бесплатный билет нужно будет предъявить в кассе или контролеру-кассиру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.



Автомобилисты смогут ездить на городском электропоезде бесплатно весь день не только в Екатеринбурге, но и в Тюмени в пригородных поездах в границах «единой тарифной зоны». Так в Екатеринбурге Городской поезд проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть. В Тюмени в на электричке можно будет доехать до станций Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево.



Отметим, что акция «Всемирный день без автомобиля» проводится с 1994 года ежегодно. Цель мероприятия – уменьшение пагубного влияния автотранспорта на экологию городов.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»