В Екатеринбурге мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти

18:49 | 20.09.2019

Фото: magadan.bezformata.com

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, укравшему рюкзак и побившему полицейского кулаком. Свердловчанин получил 4 года лишения свободы, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Кражу мужчина совершил в середине мая. Злоумышленник похитил рюкзак подростка на футбольном корте. После этого ребенок вместе с родителями обратился в полицию. Заниматься раскрытием преступления взялся младший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР ОП №15. Когда полицейский установил личность подозреваемого, встретился с ним и предложил поехать в отдел полиции, злоумышленник нанес стражу порядка два удара кулаком.



По решению суда, злоумышленник будет отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»