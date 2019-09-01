К 75-летию Великой Победы в Екатеринбурге представили межрегиональную выставку «Салют Победы»

19:23 | 19.09.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице представили межрегиональную выставку «Салют Победы», подготовленную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция представлена в Музее наивного искусства, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



В рамках выставочного проекта в музее представлены наиболее интересные работы самодеятельных художников и народных мастеров из 12 регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, отражающие исторические сюжеты, сцены современной армии и мирную жизнь новых поколений россиян. По мнению организаторов, тема памяти, объединяющая работы, является важнейшей в творчестве художников.



Гости выставки смогут увидеть живописные полотна, работы, выполненные по технике пирографии, бумагопластики, смешанной технике лоскутного шитья и коллажа.



«Проект – это действительно смотр, показывающий, что же сегодня происходит с народной памятью. Ведь эти работы никто не заставляет писать, они не заказные. И важно обратить внимание, что представленные работы прежде всего отражают не боевые действия, а скорее то, что происходит или после боя, или после наступления Победы. Кроме того, выставка не оставляет тяжелого впечатления, энергетика работ очень светлая и пронзительная», – отметила заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Юлия Иванова.



Добавим, что после того как жюри выберет лучшие работы выставки, эти произведения будут представлены на Всероссийской выставке-смотре в Москве в 2020 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»