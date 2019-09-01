В Екатеринбурге продемонстрировали три новых школы, которые откроются в следующем учебном году

19:53 | 17.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 17 сентября, в Екатеринбурге состоялся пресс-тур, в рамках которого председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства Александр Бочкарев и депутаты Екатеринбургской городской Думы Елена Бондаренко, Сергей Воронин и Алексей Мещеряков презентовали три новых современных школы, которые откроются в будущем году в районах-новостройках, об этом рассказали в горадминистрации.



Одна из школ расположена на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный. В будущем учебном году она примет 1 тысячу учеников. Вторая школа находится в 26 квартале микрорайона Академический, на проспекте Академика Сахарова. Это учреждение рассчитано на 1 тысячу 200 мест. Также на данный момент ведутся работы по возведению пристроя к школе № 181, расположенной по адресу Краснолесья, 22. В нём смогут обучаться до 600 детей.



Отметим, во всех помещениях будут установлены современные инженерные системы, в том числе - скрытая электропроводка и установки воздухообмена с рекуперацией тепла. Также специалисты будут уделять внимание навигации, чтобы школьники, пришедшие в здание впервые, смогли без труда ориентироваться в нём.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»