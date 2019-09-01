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19:53 | 17.09.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге продемонстрировали три новых школы, которые откроются в следующем учебном году
Одна из школ расположена на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный. В будущем учебном году она примет 1 тысячу учеников. Вторая школа находится в 26 квартале микрорайона Академический, на проспекте Академика Сахарова. Это учреждение рассчитано на 1 тысячу 200 мест. Также на данный момент ведутся работы по возведению пристроя к школе № 181, расположенной по адресу Краснолесья, 22. В нём смогут обучаться до 600 детей.
Отметим, во всех помещениях будут установлены современные инженерные системы, в том числе - скрытая электропроводка и установки воздухообмена с рекуперацией тепла. Также специалисты будут уделять внимание навигации, чтобы школьники, пришедшие в здание впервые, смогли без труда ориентироваться в нём.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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