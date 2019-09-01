В Каменске-Уральском пройдёт универсальная осенняя ярмарка

17:32 | 17.09.2019

В субботу, 21 сентября, в Каменске-Уральском состоится универсальная осенняя ярмарка. Торговые ряды развернутся на улице Каменской от Суворова до Кутузова.



Из-за ярмарки с 07:00 до 18:00 на участке перекроют автомобильное движение. Общественный транспорт направится по улицам Суворова, Октябрьской, Калинина, Каменской в обоих направлениях.



Все пришедшие смогут приобрести мясные деликатесы, копчености, сало, рыбу, свежие овощи, восточные сладости, мёд, саженцы плодово-ягодных кустарников, декоративные цветы, лук-севок, посадочный материал, текстиль и трикотаж.



Для детей организуют игровую программу с призами. Кроме того, на ярмарке, у торгового центра «Колизей», выступят самодеятельные артисты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»