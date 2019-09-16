Здравствуйте, я из органов: на Урале появился новый вид телефонных мошенников

10:57 | 17.09.2019

Фото: zhukovsky.life

В Свердловской области у телефонных мошенников появился новый способ получения денег – теперь они звонят и представляются судебными приставами, следователями или работниками иных государственных органов.



Мошенники предлагают возместить стоимость услуг адвоката, компенсировать моральный вред или представить интересы пострадавшего в суде, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Звонящие сообщают, что для реализации плана необходимо направить в ФССП России, Минюст РФ или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката. После этого заявителю звонит человек, играющий роль адвоката, и просит перевести деньги на сопутствующие расходы (например, оформление юридических бумаг).



Отметим, в подобных случаях государственные служащие не могут просить перевести средства через системы быстрых денежных переводов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»