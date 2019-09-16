Новости дня
10:06 | 17.09.2019
Фото: пресс-служба МВД РФ
Замминистра МВД представил свердловскому главку нового начальника и раскритиковал ГИБДД
Как стало известно veved.ru из собственных источников, на мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководство следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, начальника регионального управления Росгвардии, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и другие высокопоставленные гости.
По данным издания, Александр Горовой подверг резкой критике областные власти за плохое состояние дорог, а также начальника регионального ГИБДД Алексея Кислякова за ряд провальных показателей.
После официальной части Александр Горовой попросил удалиться из зала высокопоставленных гостей, оставив только полицейский корпус.
© «Вечерние ведомости»
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