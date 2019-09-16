Замминистра МВД представил свердловскому главку нового начальника и раскритиковал ГИБДД

10:06 | 17.09.2019

Фото: пресс-служба МВД РФ

Сегодня, 17 сентября, Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой представил коллективу ГУ МВД России по Свердловской области нового начальника Александра Мешкова, который прибыл из Астраханской области, где занимал аналогичную должность.



Как стало известно veved.ru из собственных источников, на мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководство следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, начальника регионального управления Росгвардии, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и другие высокопоставленные гости.



По данным издания, Александр Горовой подверг резкой критике областные власти за плохое состояние дорог, а также начальника регионального ГИБДД Алексея Кислякова за ряд провальных показателей.



После официальной части Александр Горовой попросил удалиться из зала высокопоставленных гостей, оставив только полицейский корпус.

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