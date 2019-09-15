На площади Первой пятилетки в Екатеринбурге Покрас Лампас вместо креста изобразит три прямоугольника

13:20 | 16.09.2019

Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

Покрас Лампас изменит эскиз супрематического креста на три прямоугольника, об этом сообщили организаторы «Стенографии».



Новый арт-объект будет повторять рисунок плитки на площади ещё точнее, а в прямоугольники будет вписана каллиграфия Покраса Лампаса. Длинная осевая линия не будет пересекаться с переходом.



«В работе по-прежнему использована цитата из манифеста Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу». Неизменными останутся и главные цвета супрематизма: красный, черный и белый (в нашем случае серебряный). Исторически, эти цвета были обусловлены дефицитом краски и сквозь годы они обросли дополнительным смыслом: стали транслировать идею о неиссякаемой энергии и смелости», - рассказали в пресс-службе фестиваля.



Даты приезда художника в Екатеринбург ещё уточняются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»