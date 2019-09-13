Губернатор Свердловской области поздравил фонд «Город без наркотиков» с 21-летием со дня основания

14:42 | 15.09.2019

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил фонд «Город без наркотиков» с 21-летием со дня основания.



«Сегодня годовщину со дня своего основания отмечает фонд «Город без наркотиков». Среди наших общественных организаций, помогающих нуждающимся, фонд занимает особое место. Ведь уже более двух десятков лет он борется с одной из главных угроз современности — с наркотиками, а значит борется с самой смертью. Результат этой работы — спасённые человеческие жизни», - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.



На праздник на площадке яхт-клуба Евгений Куйвашев пришел вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, заместителем губернатора Валерием Чайниковым и депутатом Екатеринбургской гордумы Анастасией Немец. Губернатор отметил, что весьма символично отмечать 21-летие фонда в таком месте.



«Ведь перед теми, кто захотел изменить свою судьбу, открываются новые горизонты. Надо только, чтобы кто-то помог поднять паруса! Успехов!», - пожелал Куйвашев сотрудникам фонда.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»