Новости дня
14:42 | 15.09.2019
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области поздравил фонд «Город без наркотиков» с 21-летием со дня основания
«Сегодня годовщину со дня своего основания отмечает фонд «Город без наркотиков». Среди наших общественных организаций, помогающих нуждающимся, фонд занимает особое место. Ведь уже более двух десятков лет он борется с одной из главных угроз современности — с наркотиками, а значит борется с самой смертью. Результат этой работы — спасённые человеческие жизни», - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
На праздник на площадке яхт-клуба Евгений Куйвашев пришел вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, заместителем губернатора Валерием Чайниковым и депутатом Екатеринбургской гордумы Анастасией Немец. Губернатор отметил, что весьма символично отмечать 21-летие фонда в таком месте.
«Ведь перед теми, кто захотел изменить свою судьбу, открываются новые горизонты. Надо только, чтобы кто-то помог поднять паруса! Успехов!», - пожелал Куйвашев сотрудникам фонда.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:42 | 15.09.2019
Губернатор Свердловской области поздравил фонд «Город без наркотиков» с 21-летием со дня основания
14:30 | 15.09.2019
Достаём зонтики: в Свердловской области похолодает, пойдут дожди
14:21 | 15.09.2019
В Верхней Сысерти загорелась деревянная церковь
13:21 | 15.09.2019
В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля сотрудника полиции погиб пешеход
13:12 | 15.09.2019
Полицейские задержали одного из нападавших на звукорежиссеров «Дома печати» в Екатеринбурге
12:12 | 15.09.2019
Екатеринбург на два дня останется без радио и телевидения
11:59 | 15.09.2019
Екатеринбургский перинатальный центр признали одним из лучших в России
11:21 | 15.09.2019
Трое российских боксеров вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
10:53 | 15.09.2019
Звукорежиссеров екатеринбургского ночного клуба избили пьяные посетители
10:22 | 15.09.2019
На Свердлова в Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста
10:09 | 15.09.2019
В Екатеринбурге отреставрируют старинную аптеку на Пушкина
09:12 | 15.09.2019
«Урал» обыграл «Спартак» в 9 туре Российской Премьер-Лиги
02:26 | 15.09.2019
Юные актеры из Прикамья помогут тяжелобольным детям
02:24 | 15.09.2019
В Перми обустроена новая экологическая тропа
21:49 | 14.09.2019
Уральский «Автомобилист» одержал шестую победу подряд
18:10 | 14.09.2019
В Екатеринбурге загорелся трамвай
16:45 | 14.09.2019
В Екатеринбург прилетает первый замминистра МВД
16:35 | 14.09.2019
В результате ДТП в Нижнем Тагиле погиб водитель квадроцикла
15:59 | 14.09.2019
На Урале возбудили уголовное дело после пожара, где погибли дети
13:42 | 14.09.2019
На Урале уже два дня в лесу ищут пропавшую бабушку
12:38 | 14.09.2019
В Екатеринбурге задержаны насильники с Фурманова
11:24 | 14.09.2019
Погибли две девочки, их мама в больнице: в Свердловской области загорелась квартира
10:42 | 14.09.2019
Не разговаривает и не имеет документов: свердловчан просят найти родственников неизвестного мужчины
10:02 | 14.09.2019
В центре Екатеринбурга группа парней избила прохожих. Один из пострадавших в больнице
09:40 | 14.09.2019
Ранним утром на ВИЗе в Екатеринбурге горел частный жилой дом
09:26 | 14.09.2019
И до Владивостока, и до Китая без пересадок: в Екатеринбург прибыл новый Airbus A320neo
20:29 | 13.09.2019
Екатеринбургского студента подозревают в изнасиловании 10-летнего ребенка в детском лагере
20:09 | 13.09.2019
В Екатеринбурге на банк УБРиР напал мужчина с пистолетом
19:55 | 13.09.2019
Губернатор Свердловской области обсудил с бизнесменами Универсиаду-2023
19:14 | 13.09.2019
В Каменске-Уральском будут судить свердловчан, у которых изъяли более 1,1 кг наркотиков
19:06 | 13.09.2019
В Перми идет подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду
18:57 | 13.09.2019
На звание «Семьи года» претендуют 12 свердловских семей