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14:30 | 15.09.2019

Достаём зонтики: в Свердловской области похолодает, пойдут дожди

Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящая неделя начнётся с похолодания и дождей. На севере области температура воздуха по ночам приблизится к нулевой отметке. Днём воздух будет прогреваться до +16 °С. Практически на всей территории области пройдут небольшие дожди.

Так, в понедельник, 16 сентября, в Свердлвской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге и востоке до умеренных. Температура ночью +6 °С …+11 °С, при прояснении до +1°С. Днём воздух прогреется до +11 °С …+16 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

17 сентября. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные дожди. Температура ночью +4 °С …+9 °С, на крайнем севере области до 0 °С. Днём +11 °С …+16 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, с порывами до 14 м/сек.

18 сентября. Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные дожди. Температура ночью +4 °С …+9 °С, на крайнем севере области до 0 °С. Днём +12 °С …+17 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге 16 сентября будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Температура ночью +9 °С …+11 °С, днём +14 °С …+16 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

17 сентября. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Температура ночью +7 °С …+9 °С, днём +13 °С …+15 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 12 м/сек..

18 сентября. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +7 °С …+9 °С, днём +14 °С …+16 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

© «Вечерние ведомости»

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