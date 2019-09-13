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13:42 | 14.09.2019

На Урале уже два дня в лесу ищут пропавшую бабушку

В Свердловской области в лесу под посёлком Кузино уже два дня находится 83-летняя Черникова Валентина Александровна. Необходима помощь волонтёров.

«Бабушка очень хочет домой. Шансов всё меньше и меньше. Нам нужны люди! Нам нужны внедорожники и мощная техника для отработки задач и заброса волонтёров! Мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек»,- сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Объявлен сбор на поиск. Точка сбора: посёлок Кузино, школа №36 (улица Луначарского). Форма одежды: лес, непромокаемая обувь. С собой необходимо иметь сменный комплект одежды и обуви, перекус и тёплое питьё. При наличии фонарей, раций, навигаторов – взять с собой. Старший на месте: Олеся - +7 (922) 219-06-72.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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