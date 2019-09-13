И до Владивостока, и до Китая без пересадок: в Екатеринбург прибыл новый Airbus A320neo

Накануне вечером в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыл уже второй новый самолет «Уральских авиалиний» – Airbus A320neо.Прилетел лайнер с завода из французского города Тулуза. Уже сегодня он отправится в Сочи, а позже станет работать на прямых рейсах до Токио.Напомним, Airbus A320neо также по понедельникам будет летать без пересадок до Владивостока. Из Екатеринбурга самолёт, согласно плану, отправится в 15:50, из Владивостока – в 5:30 по местному времени. Время в пути – чуть больше семи часов.