Возможно, обнаружили старинную могилу: в екатеринбургском парке Зеленая роща приостановили реконструкцию

09:24 | 13.09.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге вновь приостановили реконструкцию многострадального парка Зеленая Роща. В пресс-службе администрации города сообщили, что в ходе проведения раскопок в парке нашли некий насыпной слой.



Археологи предполагают, что насыпной слой может являться старинным захоронением. Сейчас проводится экспертиза. По словам пресс-секретаря мэрии, заключение будет выдано только по результатам полного исследования. Время работы археологам не ограничили, поэтому неизвестно, когда реконструкция парка продолжится.



Напомним, что осенью прошлого года археологи обнаружили в Зеленой роще захоронения двухвековой давности. Всего за историю рощи на ее территории было обнаружено более 400 могил конца XVIII-начала XIX века.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»