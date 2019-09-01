В квартирах Екатеринбурга тепло появится уже 16 сентября

19:27 | 11.09.2019

Социальные объекты и дома Екатеринбурга начнут подключать к отоплению уже с 16 сентября. Сначала по традиции тепло появится во всех школах, детских садах и больницах.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что тепло будут подавать в соответствии с очередностью по зонам подключения, согласно условиям заключенных договоров, а также готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях.



Напомним, что плату за отопление начнут начислять со дня появления тепла в батареях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»