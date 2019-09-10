В Екатеринбурге задержали группу студентов, подозреваемых в нападениях на таксистов

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четырех студентов 2000 и 2001 годов рождения, подозреваемых в совершении грабежей и разбоев.Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД, с 7 сентября в полицию стали обращаться водители такси, с заявлениями о том, что в разных районах города к ним подсаживались клиенты и просили довезти их до определенного адреса. Доехав до места назначения, пассажиры такси, применив угрозы и, в некоторых случаях угрожая ножом, похищали мобильные телефоны, деньги и ценные вещи. Всего в этот день было зарегистрировано сразу три аналогичных инцидента.Кроме того, похожие случаи нападений были зафиксированы месяцем ранее – в августе 2019 года, когда одной из жертв преступления стал обычный прохожий, у которого злоумышленники вытащили мобильный телефон, и с помощью приложения перевели на свой счет с привязанной к смартфону банковской карты деньги.9 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их на улице 8 Марта возле одного из торговых центров, где предполагаемые подельники планировали совершить очередное преступление. При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у одного из молодых людей наркотическое средство мефедрон массой 1,4 гр.В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Разбой», «Грабеж» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».До суда трое задержанных будут находиться под стражей. Еще один – под подпиской о невыезде.У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, и просят граждан в случае, если они узнали в задержанных своих обидчиков, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 294-14-94 (дежурная часть), +7(912)260-04-68 (уголовный розыск) либо 02.