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19:41 | 10.09.2019
Фото: centremp-lnr.su
На Среднем Урале начался сезон заболеваемости ОРВИ
Больше всего случаев ОРВИ зафиксировано среди детей и подростков 7-17 лет. Кроме того, за прошедшую неделю медики зафиксировали 468 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».
Случаев заболевания гриппом в регионе ещё не зарегистрировано, однако в Роспотребнадзоре уральцам посоветовали уже поставить прививки.
Следует добавить, по мнению врачей, наиболее оптимально поставить прививку против гриппа в сентябре-октябре, чтобы организм успел выработать иммунитет к подъему заболеваемости.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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