На Среднем Урале начался сезон заболеваемости ОРВИ

19:41 | 10.09.2019

Фото: centremp-lnr.su

В Свердловской области начался сезон заболеваемости ОРВИ, об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора. За неделю со 2 по 8 сентября в регионе зарегистрировано 16,8 тысячи случаев заболевания.



Больше всего случаев ОРВИ зафиксировано среди детей и подростков 7-17 лет. Кроме того, за прошедшую неделю медики зафиксировали 468 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».



Случаев заболевания гриппом в регионе ещё не зарегистрировано, однако в Роспотребнадзоре уральцам посоветовали уже поставить прививки.



Следует добавить, по мнению врачей, наиболее оптимально поставить прививку против гриппа в сентябре-октябре, чтобы организм успел выработать иммунитет к подъему заболеваемости.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»