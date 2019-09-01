Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы за убийство супруги

18:46 | 9.09.2019

Фото: пресс-служба СУ СКР

В Екатеринбурге мужчине, обвиняемому в убийстве супруги, грозит до 15 лет лишения свободы. Как рассказали в СУ СКР, пьяный свердловчанин задушил жену из-за ревности.



Инцидент случился вечером 31 декабря 2018 года, через 4 дня после того как муж и жена зарегистрировали брак. Из-за ревности между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина решил задушить жену шнуром от настольной лампы. После убийства он скрылся у своего знакомого, но позже полицейским удалось обнаружить и задержать подозреваемого.



В настоящий момент дело отправлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»