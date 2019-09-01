Избежать наезда не удалось: в Свердловской области поезд насмерть сбил женщину

17:23 | 9.09.2019

Фото: pixabay.com

В Свердловской области на станции Храмцовская женщина 1974 года рождения попала по грузовой поезд. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщили, что от полученных травм женщина скончалась.



Инцидент произошел вчера, 8 августа, в 18:15. Женщина решила перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист увидел ее, просигналил и предпринял экстренное торможение состава, но остановить поезд вовремя не удалось.



На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»