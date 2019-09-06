В Заречном из-за пожара в колясочной эвакуировались десятки человек

12:20 | 7.09.2019

Минувшей ночью в Заречном на улице Ленина произошёл пожар в колясочной. Из жилого дома эвакуировались 35 человек, в том числе 13 детей.



Огонь распространился на площадь 20 квадратных метром и уничтожил 12 колясок. В тушении пожара были задействованы четыре пожарные машины и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»